Palermo accoglie Dua Lipa

Dua Lipa a Palermo? Anzi, sì. Dopo ore di incertezza, foto sfocate e video virali, è arrivata la conferma: la popstar britannica è stata davvero nel capoluogo siciliano, avvistata durante una cena all’Osteria dei Vespri in compagnia del compagno Callum Turner. A svelarlo sono fonti vicine al locale, che non lasciano più dubbi: la star internazionale ha passeggiato per le vie della città, alimentando entusiasmo e teorie tra i fan palermitani.

Tutto era cominciato con un filmato apparso su TikTok: una ragazza seduta sul marciapiede, dall’aria rilassata, ha acceso la miccia. A seguire, un’altra immagine rimbalzata su WhatsApp l’avrebbe immortalata a un tavolino di un pub, mentre un ulteriore video la mostrava camminare tra le strade del centro storico con un ragazzo. In poche ore, Palermo si è trasformata in una sorta di set investigativo urbano, con centinaia di utenti pronti a confrontare tatuaggi, acconciature e profili.

C’è chi ha gridato al colpo di fortuna («È lei, è lei!») e chi ha preferito la prudenza: «Ma figurati, sarebbe già tutto su Instagram». I canali ufficiali dell’artista, infatti, non riportavano nulla. Ma il mistero è durato poco.

Non è la prima volta che Dua Lipa si avvicina simbolicamente alla città: l’anno scorso aveva mandato in visibilio i tifosi rosanero indossando la maglia del Palermo, in qualità di testimonial globale della Puma, sponsor tecnico del club. Quel gesto l’aveva già consacrata a beniamina del Barbera, anche senza esserci mai entrata davvero.

Ora, invece, Palermo può dirlo con certezza: Dua c’era, in carne, ossa e bellezza internazionale. Nessuna Instagram story, ma una presenza discreta che ha lasciato dietro di sé una scia di entusiasmo e orgoglio.