Genoa-Bani, braccio di ferro con il Palermo: rinnovo o addio?

Il futuro di Mattia Bani continua ad essere uno dei temi più caldi del mercato del Genoa. Come riportato da Andrea Schiappapietra su Il Secolo XIX, il difensore centrale è stato recentemente al centro di un incontro con l’amministratore delegato Blazquez, durante il quale è stata ribadita la volontà del club di non cederlo, a meno che non arrivi un’offerta economicamente irrinunciabile.

Nel vertice, la dirigenza rossoblù ha rilanciato la proposta di rinnovo: contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione e ritocco al rialzo dell’ingaggio. L’obiettivo del Genoa, come sottolineato più volte da Il Secolo XIX, è trattenere il calciatore, ritenuto un pilastro per esperienza e leadership all’interno dello spogliatoio.

Tuttavia, il pressing del Palermo resta costante. Il club siciliano, come riporta Schiappapietra su Il Secolo XIX, non ha mollato la presa e potrebbe formulare una nuova proposta nei prossimi giorni. Per il momento, il Genoa resiste, ma i continui contatti fanno pensare che la partita sia ancora aperta. La scelta definitiva dipenderà anche dalla valutazione tecnica di Patrick Vieira, che considera Bani un elemento affidabile e funzionale per la sua idea di gioco.