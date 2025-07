Il Resto del Carlino: “Reggiana in pole per Giacomo Corona”

La Reggiana continua a prendere forma e guarda con attenzione a due giovani talenti: Giacomo Corona e Filippo Missori. Come riportato da Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per sbloccare gli arrivi dei due classe 2004, già ‘prenotati’ da tempo dal direttore sportivo Fracchiolla.

Entrambi i giocatori si trovano attualmente in ritiro con le rispettive squadre: Corona con il Palermo e Missori con il Sassuolo. Per questo motivo, servirà attendere il via libera dei rispettivi allenatori – Filippo Inzaghi e Fabio Grosso – che valuteranno la loro permanenza dopo aver definito le rose in modo definitivo.

Corona tra Palermo e Reggio: decide Inzaghi

Per Corona, figlio d’arte del celebre bomber Giorgio, l’interesse di altre squadre non manca, ma – secondo quanto riferisce ancora Pioppi su Il Resto del Carlino – la trattativa con la Reggiana appare in netto vantaggio. Il giovane attaccante ha attirato ulteriormente l’attenzione grazie alle prestazioni convincenti nelle prime amichevoli con i rosanero.

Il suo futuro dipenderà però anche dalla strategia del Palermo sul mercato: nel caso in cui arrivasse un attaccante più esperto, Corona (autore di 11 gol e 6 assist in oltre 2000 minuti con il Pontedera) sarebbe libero di trasferirsi in Emilia. Ma se Inzaghi decidesse di tenerlo, avrebbe ovviamente l’ultima parola. Cautela e pazienza restano d’obbligo.

Missori pronto al sì, Reggiana in attesa

Discorso simile per Filippo Missori, anche lui 2004 e già con qualche presenza tra i professionisti. Come sottolineato ancora da Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, il Sassuolo non può garantirgli continuità in Serie A e il prestito alla Reggiana sarebbe una soluzione ideale per permettergli di giocare con regolarità.

Se tutto procederà come previsto, entrambi i giovani rinforzi sbarcheranno a Reggio nei prossimi giorni. A quel punto, il club granata sospenderà momentaneamente il mercato in entrata, concentrandosi sulle operazioni in uscita, con l’eccezione di un possibile difensore mancino e, forse, di un portiere: i nomi sono quelli di Satalino o Lezzerini, anche se i giovani Bonetti e Motta si stanno mettendo in mostra con buone prestazioni.

La Reggiana costruisce il proprio futuro puntando su profili giovani, funzionali e con margini di crescita. E il doppio colpo Corona–Missori va esattamente in questa direzione.