Il Resto del Carlino: “Palumbo, ultimo saluto prima dell’addio”

È ufficialmente iniziato il ritiro del Modena. Come raccontato da Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino – Modena, ieri mattina, poco dopo le 11, il pullman della squadra ha lasciato lo stadio Braglia per raggiungere Fanano, sede ormai consueta della preparazione estiva dei gialloblù. L’arrivo al Park Hotel, quartier generale della truppa di Andrea Sottil, è avvenuto poco prima di mezzogiorno e mezzo, con trenta convocati a bordo, tra cui alcuni giovani della Primavera.

All’appello manca ancora Francesco Di Mariano, atteso nei prossimi giorni: l’esterno palermitano è stato inserito dal Palermo come contropartita tecnica nell’operazione che ha portato Antonio Palumbo in rosanero. Una volta ultimate le visite mediche e le formalità burocratiche, l’ex Lecce si aggregherà al gruppo direttamente in ritiro.

Palumbo, ultimo saluto prima dell’addio

La partenza verso Fanano è stata accompagnata dalla presenza discreta ma significativa del presidente Carlo Rivetti, che ha voluto osservare da vicino il momento della partenza. Come riportato ancora da Bedoni sul Resto del Carlino – Modena, prima che i giocatori salissero sul pullman, allo stadio Braglia si è presentato a sorpresa Antonio Palumbo, che ha voluto salutare personalmente i suoi ormai ex compagni di squadra con grande cordialità, prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura a Palermo.

Nel pomeriggio, la squadra ha svolto la prima seduta d’allenamento in altura, dando così il via alla fase operativa della preparazione estiva. Oggi, invece, con fischio d’inizio alle ore 17.30, andrà in scena il primo test amichevole, anche se si tratterà di una partita in famiglia.

Oggi il test Modena Giallo vs Modena Blu: porte aperte al pubblico

Non ci sarà infatti un avversario esterno nel debutto stagionale: Sottil dividerà il gruppo in due squadre, Modena Giallo e Modena Blu, per testare i primi assetti e valutare sul campo lo stato di forma dei singoli. Come sottolineato da Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino – Modena, non è escluso che durante l’amichevole l’allenatore scelga di mischiare le carte tra primo e secondo tempo, iniziando così i primi esperimenti tattici.

Un segnale forte è arrivato anche dal tecnico, che ha chiesto – e ottenuto – che la partita sia diretta da una terna arbitrale ufficiale, per sottolineare l’importanza e la serietà del test, anche se si tratta solo di un galoppo interno.

L’appuntamento è fissato al campo Lotta, con ingresso libero. Alla luce dell’ottima risposta del pubblico nelle precedenti sedute a porte aperte allo Zelocchi e dell’entusiasmo riscontrato durante l’inaugurazione dello store di via Taglio, si prevede una buona affluenza di tifosi anche per questa prima uscita. La stagione del Modena riparte, e i suoi tifosi sembrano pronti a viverla con grande partecipazione.