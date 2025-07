Giornale di Sicilia: “Palermo, Superpippo è un martello”

Un Palermo aggressivo, dinamico e votato al pressing alto. È questo il principio cardine su cui Filippo Inzaghi sta costruendo la propria idea tattica durante i primi giorni di ritiro a Châtillon. Come riportato da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo del tecnico rosanero è chiaro: riconquistare palla nella metà campo avversaria e cercare immediatamente la via del gol.

Durante l’allenamento mattutino, l’intero reparto offensivo, centrocampisti compresi, ha lavorato su come pressare in maniera efficace, con Inzaghi sempre in prima linea a spiegare e correggere. La consegna è precisa: aggredire il portatore di palla con velocità, senza farsi saltare, per indurre l’avversario all’errore. Un pressing che parte dai primi metri, ma che deve essere lucido e coordinato.

Partitelle, mini-campi e futsal: l’intensità non manca

Nel pomeriggio, come evidenziato ancora da Parisi sul Giornale di Sicilia, la squadra ha messo in pratica i concetti provati al mattino. In una partitella a tre quarti campo, due squadre si sono sfidate con compiti differenti: una doveva attaccare quattro porticine e pressare con intensità, l’altra giocava su una porta regolamentare, simulando una fase di uscita dal basso e transizione.

La sessione si è conclusa con un esercizio ispirato al futsal, su un quarto di campo: un sei contro sei con sponde obbligate a giocare di prima. Una sequenza ad alta intensità che ha generato occasioni, gol e giocate tecniche. Tra i protagonisti, Gomes, autore di una bella rete, e Ranocchia, molto attivo nel cuore del gioco.

A fine allenamento, diversi giocatori sono rimasti sul terreno del Brunod per una sfida a tiri. Brunori e il giovane Corona si sono dimostrati infallibili sotto porta. Quest’ultimo, palermitano e già amatissimo dai tifosi, è stato accolto da applausi e incoraggiamenti, con più di qualcuno che gli ha chiesto di restare a lungo in maglia rosanero.

Oggi il test contro il Paradiso: calcio d’inizio alle 17.30

Dopo la sgambatura iniziale contro la selezione valdostana, il Palermo affronta oggi il primo vero test della stagione. Alle ore 17.30, i rosanero sfideranno allo stadio Brunod il Paradiso, formazione della terza divisione svizzera.

Come sottolinea ancora Roberto Parisi nel Giornale di Sicilia, sarà l’occasione per verificare l’apprendimento dei primi concetti tattici introdotti da Inzaghi: pressing organizzato, reattività nella riconquista e verticalità immediata. Un banco di prova utile anche per valutare l’intensità fisica raggiunta e l’atteggiamento mentale del gruppo.

Il ritiro entra così nella sua fase più significativa, e la sfida con il Paradiso servirà per cominciare a vedere in campo l’identità del nuovo Palermo, con i tifosi già pronti a sostenere la squadra con entusiasmo crescente.