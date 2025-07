Giornale di Sicilia: “Palermo, dopo Palumbo c’è Bani. Le ultime”

Antonio Palumbo è pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia rosanero. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il trequartista campano ha lasciato il ritiro del Modena a Fanano e si appresta a raggiungere i nuovi compagni a Châtillon, sede del ritiro estivo del Palermo.

Il trasferimento è stato definito sulla base di 2,3 milioni di euro, ai quali si aggiunge il cartellino di Francesco Di Mariano, valutato circa 400 mila euro. Una volta superate le visite mediche, Palumbo sarà ufficialmente a disposizione di Filippo Inzaghi, diventando il primo rinforzo del Palermo per la linea mediana.

Obiettivo Bani, ma il Genoa resiste. Spunta anche Cistana

Definito l’affare Palumbo, il direttore sportivo Carlo Osti si concentra ora sul rinforzo per la difesa. L’obiettivo principale rimane Mattia Bani, che – come riferisce ancora Radicini sul Giornale di Sicilia – ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Sicilia.

Il Genoa, però, non ha ancora aperto completamente alla cessione. I rossoblù hanno persino avanzato una proposta di rinnovo contrattuale al centrale classe 1993 per tentare di trattenerlo. L’offerta del Palermo prevede 1 milione di euro più un altro milione legato al raggiungimento della promozione in Serie A. Al momento, la distanza tra le parti si aggira attorno ai 500 mila euro, ma filtra ottimismo per una possibile chiusura nei prossimi giorni.

Nel frattempo, resta viva anche l’ipotesi legata allo svincolato Andrea Cistana, sullo sfondo come alternativa esperta e a costo zero.

Mercato in uscita: Insigne verso Avellino, Verre tra Bari e Cesena

Sul fronte uscite, si registrano sviluppi concreti per Roberto Insigne, sempre più vicino all’Avellino. Secondo quanto sottolineato da Massimiliano Radicini nel Giornale di Sicilia, il Palermo sarebbe disposto a contribuire all’ingaggio dell’esterno per facilitare l’operazione.

In bilico anche il futuro di Valerio Verre, che potrebbe accasarsi tra Bari e Cesena, due club che hanno manifestato interesse nelle ultime ore. Intanto, il Pescara non ha perso di vista Alessio Buttaro, sempre inserito nella lista degli obiettivi per la retroguardia. Dario Saric, invece, rimane alla finestra in attesa di una nuova opportunità.

Il mercato è ancora lungo, ma – come evidenziato più volte da Radicini sul Giornale di Sicilia – il Palermo sta costruendo con attenzione e senza strappi, puntando su profili funzionali al progetto di Inzaghi e determinati a riportare entusiasmo e ambizione in città.