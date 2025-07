Giornale di Sicilia: “Palermo, è già sold out per il City. Un pieno che sa di Serie A”

Contro ogni aspettativa, e forse anche contro la memoria recente, lo stadio Renzo Barbera si prepara a registrare il tutto esaurito per un’amichevole. E non una qualsiasi: il 27 luglio, contro il Manchester City di Pep Guardiola, il nuovo Palermo di Inzaghi scenderà in campo davanti a oltre 30 mila spettatori, per la prima volta con il Barbera pieno dall’avvento della nuova proprietà.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si tratta di un evento che coniuga blasone dell’avversario ed entusiasmo per il nuovo corso rosanero. Una combinazione che ha scatenato una corsa al biglietto simile a quella vissuta durante i trionfali playoff del 2022: nel giro di appena 24 ore, curve esaurite e gradinata svuotata quasi del tutto. Attualmente restano disponibili soltanto tra i mille e i duemila biglietti in tribuna, con prezzi che oscillano tra gli 85 e i 158,50 euro.

Un segnale fortissimo da parte della tifoseria, che – come evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia – non aveva mai superato quota 27 mila spettatori durante l’intera scorsa stagione. La partita con i Citizens diventa così un simbolo della rinata passione rosanero, testimoniata anche da una campagna abbonamenti in rapida crescita: già sfiorata la soglia dei 13.680 abbonati, superando il dato complessivo del 2025/26.

Un’amichevole da Premier… e da Serie A

Per il Manchester City, da sempre abituato a stadi pieni in Premier League, sarà un’occasione per misurarsi con la carica emotiva della piazza palermitana, una delle più calde d’Italia. Era dal Trofeo Ars (2009-2010) che il Barbera non ospitava un evento amichevole di tale portata, ma nemmeno in quegli anni si era arrivati a un sold out simile.

Come sottolineato da Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, l’entusiasmo rappresenta un messaggio doppio: alla città, che dimostra di saper rispondere presente ai grandi eventi; e alla squadra, che riceve un’anticipazione del clima che potrà trovare nelle partite interne di campionato, ma anche un invito implicito a non fallire l’obiettivo Serie A. L’amichevole con i “cugini” del City Group è il primo segnale tangibile di una visione ambiziosa, al di là del risultato.

Inzaghi e la ferita Juve Stabia: entusiasmo ritrovato

Solo due mesi fa, l’umiliante eliminazione contro la Juve Stabia al primo turno dei playoff e le contestazioni contro l’allora tecnico Dionisi sembravano aver raffreddato l’ambiente. Oggi, invece, la frenesia per l’arrivo di Inzaghi, la campagna abbonamenti e la caccia al biglietto per il City raccontano di una frattura ricucita.

La sfida con il City anticiperà gli impegni ufficiali: il 16 agosto il Palermo farà visita alla Cremonese in Coppa Italia, mentre il 30 luglio sarà svelato il calendario del nuovo campionato di Serie B.

Le prime risposte, conclude Arena sul Giornale di Sicilia, sono già arrivate: il tifo è tornato, il Barbera torna a essere una casa piena, e la speranza è che resti così fino alla fine – magari festeggiando un ritorno in Serie A che la città aspetta da troppo tempo.