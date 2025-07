Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Lecce ufficializza il suo primo colpo in difesa: si tratta di Matias Pérez, classe 2004, prelevato dal Curicó Unido. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il giovane difensore cileno ha firmato un contratto triennale con opzione per altre due stagioni, legandosi così a lungo termine al club giallorosso.

Sempre in casa Lecce, è stata annunciata la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Pablo Rodriguez (23) al Lech Poznan. Ma il capitolo più delicato resta quello delle cessioni eccellenti: solo dopo gli addii di elementi considerati a fine ciclo come Nikola Krstovic (25), Federico Baschirotto (28) e Wladimiro Falcone (30), il direttore tecnico Pantaleo Corvino potrà accelerare su altri obiettivi individuati da settimane.

Come sottolineato da Trotta sul Corriere dello Sport, il nome più caldo resta quello del portiere Falcone, che desidera una nuova avventura e attende una possibile chiamata dal Torino, dove ritroverebbe Marco Baroni. Tuttavia, il club granata sta valutando anche altre opzioni, come Franco Israel (25), portiere dello Sporting con un passato nella Juventus: dal Portogallo sono giunte conferme su un possibile affondo.

Restando in casa Toro, si registra anche un interesse per Andrea Colpani (26), centrocampista del Monza, nome già seguito in passato.

Parma: pressing su Reyna, contatti continui con il Borussia

Il Parma non molla la pista Giovanni Reyna. Come riferisce Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, proseguono i contatti con il Borussia Dortmund, anche se resta distanza tra le parti: i tedeschi chiedono 10 milioni, mentre l’offerta attuale dei ducali è ferma a 5 milioni più bonus. La società emiliana – sostenuta in pieno dalla proprietà – conta di rilanciare con una nuova proposta nelle prossime ore per ridurre il gap.

Cremonese, Grassi ufficiale. Cacace vola in Inghilterra

La Cremonese prosegue il proprio restyling profondo, voluto dal tecnico Davide Nicola. Dopo l’arrivo di Pierluigi Gollini, è stato ufficializzato anche l’ingaggio del centrocampista Alberto Grassi (30), acquistato a titolo definitivo dall’Empoli. I toscani, nel frattempo, hanno ceduto anche il terzino Liberato Cacace (24): il neozelandese è un nuovo giocatore del Wrexham, che lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro. Contratto triennale per il giocatore.

Como su Jacobo Ramon, il Verona avanza per Bradaric e Yellu

Il Como continua a muoversi sul mercato con grande attenzione. L’obiettivo principale per la difesa resta Jacobo Ramon (20) del Real Madrid. Come riportato ancora da Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport, il club di Cesc Fabregas non ha mai interrotto i contatti e spera di replicare un’operazione simile a quella che ha portato in passato Nico Paz in Italia.

Grande fermento anche in casa Verona: l’Hellas è vicino a riportare in rosa il terzino Domagoj Bradaric (25), di proprietà della Salernitana, mentre continua il pressing per il centrocampista Yellu Santiago (21) dal Getafe, seguito anche da Parma e Torino.

Colombo e Cutrone, ore calde per l’attacco

Sono ore decisive anche sul fronte attaccanti. Lorenzo Colombo (23) resta nel mirino di Parma e Genoa, mentre i liguri valutano anche Patrick Cutrone (27), in uscita dal Como. Le prossime giornate saranno decisive per delineare il futuro di molti profili offensivi in ottica Serie A e B.