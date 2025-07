Corriere dello Sport: “Palumbo pronto a raggiungere il ritiro. Palermo attivo sul mercato, ma senza fretta”

Il Palermo è pronto ad accogliere ufficialmente Antonio Palumbo, centrocampista in arrivo dal Modena. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il giocatore ha salutato i suoi ormai ex compagni, mentre oggi sosterrà le visite mediche presso il J Medical di Torino. Subito dopo, raggiungerà il ritiro rosanero a Châtillon/St. Vincent, distante poco più di un’ora.

L’ex Ternana sarà il terzo innesto ufficiale della sessione estiva, andando a rinforzare un centrocampo che finora non aveva visto volti nuovi. L’operazione è stata definita anche grazie alla cessione di Francesco Di Mariano al Modena, chiudendo così un ciclo di tre stagioni con la maglia del Palermo. Palumbo – cercato sin dai primi giorni di mercato – rappresenta un tassello importante nella definizione dell’identità tattica che Inzaghi vuole dare alla squadra.

Come evidenziato da Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’impressione è che, almeno per ora, il direttore sportivo Carlo Osti porterà a termine un’altra operazione in entrata: quella relativa a un difensore destro, in grado di alternarsi con Diakité o ricoprire eventualmente il ruolo di centrale. Il nome in cima alla lista resta Mattia Bani, sul quale il Palermo vanta già un accordo di massima. Si attende ora che si sblocchi la situazione con il Genoa, club con cui il giocatore sta svolgendo il ritiro.

In prospettiva, si cerca anche un esterno mancino (verosimilmente un under) da affiancare a Ceccaroni, ma questa operazione potrebbe concretizzarsi solo più avanti. Intanto, come specificato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non trovano conferme le indiscrezioni relative a una possibile offerta del Colonia per il terzino Lund, che il club rosanero non considera attualmente sul mercato.