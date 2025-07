Dua Lipa torna a celebrare il capoluogo siciliano su Instagram: «Palermo nel mio cuore»

«Palermo nel mio cuore». Con queste parole la popstar internazionale Dua Lipa ha accompagnato su Instagram una serie di scatti realizzati durante la sua visita in città la scorsa settimana, insieme al compagno Callum Turner. Le immagini, pubblicate sul suo profilo ufficiale, hanno fatto subito il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei fan rosanero e dei tanti ammiratori siciliani dell’artista.

Non è la prima volta che la cantante britannica mostra un forte legame con Palermo: lo scorso anno, infatti, Dua Lipa fu protagonista della campagna globale lanciata da Puma per celebrare la maglia del Palermo. In quell’occasione, le immagini dell’artista con indosso la casacca rosanero — firmata dal brand tedesco — fecero il giro del mondo, contribuendo a dare grande visibilità internazionale al club di viale del Fante.

Ancora una volta, dunque, Dua Lipa conferma il suo affetto per la città, rafforzando un connubio tra pop, moda e sport che ha già lasciato il segno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)