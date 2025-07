Palumbo saluta Modena: «Vi porterò sempre nel cuore»

Antonio Palumbo saluta Modena e i suoi tifosi con un messaggio carico di emozione, pubblicato sui propri canali social a poche ore dall’ufficialità del suo passaggio al Palermo. Il centrocampista campano, dopo due stagioni in gialloblù, ha voluto ringraziare la città e il club per l’affetto ricevuto.

«Ciao Modena. Ciao modenesi. Chi mi conosce lo sa, non sono mai stato di tante parole, preferisco un sorriso e un abbraccio per dimostrare la mia gratitudine, il mio rispetto e il mio affetto. E oggi voglio salutarvi così, con un SORRISO enorme», scrive Palumbo. «Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato in questi due anni, io vi porterò sempre nel mio cuore e non saprò mai come ringraziarvi abbastanza».

Il calciatore ha poi rivolto un pensiero alla proprietà e allo staff del club emiliano: «Grazie alla Famiglia Rivetti e a tutte le splendide persone che lavorano per il Modena… dai magazzinieri ai ragazzi della sede». Infine, il ringraziamento più sentito va ai compagni di squadra: «Un grazie soprattutto ai miei compagni, sarò sempre vostro tifoso. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia!».

Un messaggio che chiude simbolicamente l’esperienza modenese del classe ’96, pronto ora ad abbracciare una nuova avventura con la maglia del Palermo.