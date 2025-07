Dybala e Gasperini, la Lega celebra le origini a Palermo: ora di nuovo insieme alla Roma

Con un post pubblicato sui propri canali social, la Lega Serie A ha voluto celebrare un momento storico: l’incontro tra Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini nel 2012, quando l’argentino muoveva i primi passi in Italia con la maglia del Palermo. Il video è accompagnato dalla didascalia:

«🎞️ Palermo, 2012. @paulodybala meets Gasperini. Just the beginning… 🔥» — firmato #SerieAEnilive.

Un ricordo dal sapore speciale in vista della stagione 2025/26, quando i due si ritroveranno finalmente dalla stessa parte, alla Roma. Dopo anni da avversari e carriere importanti, sarà Gasperini ad allenare Dybala nella Capitale, con grandi aspettative per la nuova annata giallorossa.

Tutto è cominciato a Palermo. E ora si apre un nuovo capitolo.