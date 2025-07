Il Palermo chiude un altro colpo per il centrocampo: come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, Antonio Palumbo è un nuovo giocatore rosanero. L’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore e il calciatore è atteso questa sera nel ritiro di Châtillon per mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi.

