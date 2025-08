Reggiana, Rozzio salta l’Empoli e resta in dubbio per Palermo

REGGIO EMILIA – Brutte notizie per la Reggiana in vista della trasferta di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma il 15 agosto, ma soprattutto per il debutto in campionato del 23 al Barbera contro il Palermo. Come riportato da Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, Paolo Rozzio sarà certamente assente contro i toscani, e resta in forte dubbio anche per la prima di Serie B.

Il capitano granata ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale lo scorso 20 luglio durante l’allenamento congiunto con il Castelnovo Capitale. Nulla di grave, ma si tratta di un guaio più “noioso” del previsto. Per un giocatore della sua importanza – sottolinea Pioppi sul Resto del Carlino – il club ha scelto di non correre rischi, anche per via della sua fisicità. La sua assenza, già nella scorsa stagione, era coincisa con i momenti più difficili per la squadra, dentro e fuori dal campo.

C’è però anche qualche segnale incoraggiante. Andrea Meroni, altro cardine della difesa, ha ripreso ad allenarsi gradualmente con il gruppo. Come scrive ancora Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, il suo rientro per la sfida di Empoli appare difficile, ma c’è fiducia per un pieno recupero in vista dell’esordio contro il Palermo, in programma venerdì 23 agosto alle ore 21.

Buone indicazioni anche da Danilo Quaranta, arrivato in buone condizioni fisiche ma ancora in fase di adattamento alle richieste di Dionigi. Il tecnico lo ha precisato nel post-partita di Lentigione. Sempre operativi e in buona forma, invece, Libutti, Papetti e Bonetti, che compongono il trio più utilizzato in questa fase di preparazione, e che si sono messi in evidenza anche nell’amichevole con la Juventus.

Infine, si avvicina al rientro anche Manolo Portanova, tenuto precauzionalmente a riposo nelle ultime uscite per un sovraccarico al polpaccio. Il centrocampista dovrebbe tornare pienamente a disposizione nei prossimi giorni.

La Reggiana, dunque, si avvicina ai primi impegni ufficiali tra acciacchi, prudenza e rotazioni forzate, come evidenziato da Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia. L’obiettivo è uno solo: farsi trovare pronti per l’esordio in campionato in uno degli stadi più caldi d’Italia.