Il Palermo e il problema dei gol dal centrocampo: un reparto che fatica a incidere

Se da Joel Pohjanpalo ci si attende un contributo pesante sotto porta, c’è un altro aspetto su cui il Palermo deve assolutamente migliorare: i gol dei centrocampisti. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero sono la squadra con il peggior rendimento realizzativo in Serie B da parte del proprio centrocampo, con appena tre reti all’attivo: una ciascuno per Segre, Verre e Gomes. L’ultima rete messa a segno da un centrocampista risale al 26 ottobre, quando Gomes ha colpito contro la Reggiana.

Un dato che evidenzia un problema strutturale nella squadra di Dionisi, che non solo dispone di pochi giocatori in grado di calciare con precisione dalla distanza, ma che raramente sviluppa azioni tali da creare occasioni per tiri da fuori area.

Filippo Ranocchia, che la scorsa stagione aveva trovato il gol con continuità appena arrivato in Sicilia, è ancora fermo a quota zero. Blin e Gomes non sono centrocampisti con il gol nelle corde, mentre Segre, che lo scorso anno è stato il vice capocannoniere della squadra con 7 reti, quest’anno ha un ruolo diverso che lo porta meno spesso in area di rigore.

L’unico segnale positivo arriva da Vasic, che con un tiro dalla distanza ha causato il gol di Le Douaron contro la Juve Stabia, ma il dato complessivo resta allarmante: negli ultimi due campionati il Palermo ha segnato pochissimi gol dalla lunga distanza.

Per raggiungere gli obiettivi stagionali, la squadra avrà bisogno di un contributo maggiore dal proprio centrocampo, sia in termini di pericolosità offensiva che di varietà nelle soluzioni d’attacco.