Palermo, Nedelcearu fuori lista: in arrivo il trasferimento in Russia

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha ufficialmente presentato alla Lega B la lista dei giocatori utilizzabili per la seconda parte di stagione. Nessuna sorpresa: come previsto, Ionuț Nedelcearu non ne fa parte, consentendo così l’inserimento degli over acquistati nel mercato di gennaio. Il difensore romeno è ormai prossimo al trasferimento in Russia, all’Akron Togliatti, con la possibilità di chiudere l’operazione entro il 20 febbraio, data di chiusura della finestra di mercato russa.

Intanto, nel corso dell’allenamento di ieri, una brutta notizia per il Palermo: l’attaccante francese Thomas Henry, che invece è rimasto in organico, si è infortunato durante una fase di gioco. Dopo uno scontro, è stato costretto a interrompere la seduta, lasciando il campo zoppicando e dolorante.

Sul piano tattico, Dionisi ha intensificato il lavoro sul 3-5-2, schema su cui punta per il prosieguo del campionato. Al centro dell’attacco, la coppia Pohjanpalo-Brunori sta cercando di affinare l’intesa, con l’obiettivo di rendere il reparto offensivo più efficace e incisivo in vista delle prossime sfide decisive.