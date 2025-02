Corriere dello Sport: “Messaggio al Palermo: «Spezia nuovo inizio»”

Dopo settimane di intenso lavoro sul mercato, il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha parlato per la prima volta approfonditamente ai microfoni della Rai regionale e del sito ufficiale del club. Il dirigente ha voluto tracciare un bilancio delle operazioni concluse e fissare gli obiettivi per la seconda parte di stagione, chiarendo che il mercato rosanero è stato costruito con l’ambizione di alzare il livello della squadra.

«Ringrazio il Cfg per il sostegno finanziario e strategico che ci ha permesso un investimento oneroso e mi auguro per un salto di qualità» ha dichiarato Osti, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, soffermandosi sulla trattativa per Joel Pohjanpalo, attaccante fortemente voluto dal Palermo: «Trattativa difficile perché il Venezia non voleva privarsi del giocatore, ma contavo sul fatto che il ragazzo volesse vestire la maglia rosanero».

Tra i temi toccati dal ds anche la scelta di non intervenire su alcuni reparti: «Non siamo intervenuti né a centrocampo né sulla fascia sinistra, ritenendo che ci siano soluzioni alternative per coprire i ruoli. Poi sono aspetti tecnici che dovrà valutare il tecnico».

Infine, una considerazione sugli equilibri della squadra e sul tecnico Alessio Dionisi: «Più giocatori bravi ci sono e meglio è, ora la squadra è più che competitiva per gli obiettivi che ci poniamo. Dionisi sotto esame? Lo siamo tutti. L’allenatore sta facendo un buon lavoro, anche se 30 punti sono pochi e ci aspettiamo di più; ma da Spezia incomincia un nuovo campionato con un gruppo rigenerato».

Parole chiare, che delineano le aspettative del club: il Palermo punta forte sulla seconda parte di stagione per inseguire i suoi obiettivi.