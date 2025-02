Il Gazzettino: “Antonelli smentisce, ma Pohjanpalo è del Palermo”

La vicenda Pohjanpalo è ormai agli sgoccioli: il bomber finlandese è pronto a lasciare il Venezia per iniziare un nuovo capitolo con il Palermo, anche se l’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore.

Come riporta Il Gazzettino Venezia Mestre, ieri si sono rincorse voci su un accordo già siglato tra i due club, con un’intesa sulla base di 5,5 milioni di euro più bonus, rispetto ai 6 milioni inizialmente richiesti dal Venezia. Tuttavia, il direttore generale Antonelli ha smentito che la trattativa fosse già conclusa, nonostante sia ormai chiaro che il divorzio tra Pohjanpalo e i lagunari sia inevitabile. Il giocatore dovrebbe apporre la firma definitiva domani, mettendo la parola fine al suo legame con il club veneto.

Pohjanpalo non partirà titolare contro l’Udinese

Oggi, nel derby contro l’Udinese, Pohjanpalo difficilmente sarà della partita dal primo minuto. Eusebio Di Francesco ha preferito dribblare la questione in conferenza stampa, evitando di sbilanciarsi sul possibile impiego del finlandese: «Ci sono tante situazioni in divenire, tante chiacchiere che possono distrarre», ha detto il tecnico, sottolineando che il focus del Venezia è esclusivamente sulla partita.

La fascia da capitano, simbolo del passaggio di consegne, dovrebbe passare a Zampano, mentre in attacco l’allenatore potrebbe optare per una coppia più leggera con Oristanio e Yeboah. Un indizio chiaro sul futuro di Pohjanpalo, che si avvicina sempre più al Palermo.

Venezia a caccia del sostituto, mentre il Palermo aspetta il suo bomber

Il nodo principale per il Venezia resta il sostituto di Pohjanpalo. Con Shomurodov ormai definitivamente sfumato, il club sta valutando altre opzioni, tra cui Indrit Tuci dello Sparta Praga e Roman Yaremchuk dell’Olympiakos, anche se quest’ultimo potrebbe restare in Grecia fino a giugno.

Intanto, il Palermo attende l’arrivo del suo nuovo bomber. Pohjanpalo firmerà un contratto triennale con opzione per un quarto anno, con uno stipendio che potrebbe arrivare fino a 2 milioni di euro annui grazie a bonus e premi legati ai risultati.

I rosanero sperano che il finlandese possa essere il tassello giusto per rilanciare le ambizioni di promozione, dopo una stagione altalenante e segnata da difficoltà offensive. Con la sua esperienza e il suo fiuto del gol, Pohjanpalo potrebbe rappresentare la svolta per il Palermo di Dionisi.