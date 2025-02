TMW: “Modena, il Sassuolo in pressing per Palumbo”

Una stagione eccellente per Antonio Palumbo, che ha iniziato a far parlare di sé fin dall’esordio in Coppa Italia, quando a inizio agosto, sul campo del Maradona contro il Napoli, sfiorò un gol memorabile con un tiro dalla distanza che colpì la traversa. Quella performance è stata solo l’inizio di un periodo di crescita costante per il centrocampista originario di Napoli, che quest’anno ha vestito la maglia del Modena.

Fin qui, il calciatore classe ’96 ha messo insieme 22 presenze, segnando 6 gol e fornendo 8 assist, numeri che lo rendono uno dei protagonisti più in vista del campionato di Serie B. Queste statistiche impressionanti non sono passate inosservate, tanto che il Sassuolo, attuale capolista del torneo, ha mostrato un interesse concreto per il giocatore. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, il Sassuolo sta intensificando i propri sforzi per portare Palumbo nella propria rosa, cercando di convincere sia il Modena sia il giocatore a considerare un trasferimento.