Ex rosa, futuro il Portogallo per Belotti? Trattativa in corso con il Benfica

Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere in Portogallo. Secondo le ultime notizie dal quotidiano “A Bola”, il Benfica ha mostrato un forte interesse per l’attaccante italiano, attualmente in forza al Como. Le trattative tra il club lusitano e il giocatore sono già in corso e Belotti sembrerebbe particolarmente incline a trasferirsi a Lisbona. Il trasferimento rappresenterebbe per lui un’opportunità per rilanciarsi in un contesto europeo di alto livello.

Il possibile addio di Belotti, tuttavia, potrebbe complicare i piani del Como. Il club si troverebbe a dover valutare opzioni per sostituire l’attaccante, ma le alternative non sembrano semplici. Tra i nomi considerati ci sono Beto, attaccante dell’Everton, il cui costo del cartellino è ritenuto troppo elevato, e Breel Embolo, il cui ingaggio supera le possibilità finanziarie del Como.