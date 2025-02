Palermo-Pisa, Rus: «Se segniamo è difficile recuperarci»

Adrian Rus, difensore del Pisa, è stato uno dei protagonisti della partita contro il Palermo, segnando il suo primo gol per il club su rigore. Dopo la partita, ha dedicato il gol alla sua figlia, nata due settimane prima, ai tifosi del Pisa e alla città. In un’intervista a PuntoRadio, Rus ha espresso soddisfazione per il suo rendimento e ha ringraziato l’allenatore per la fiducia ricevuta.

Di seguito le sue parole:

«Dedica gol? Per la mia bambina, nata due settimane fa, e per i nostri tifosi, che in cinquecento hanno viaggiato tanto per arrivare fin qui, ma anche per tutta la città. Questi siamo noi. Se facciamo gol, per gli altri è difficile recuperare il risultato. Un anno buono, devo ringraziare il mister per la fiducia, molto importante per me. Devo continuare a lavorare in questa direzione. Andiamo avanti con questa mentalità e questo grande carattere. Per noi è difficile, per il mister di più. Ma lui voleva questo: avere giocatori pronti in panchina. Settimana scorsa, senza Caracciolo, Marin e Tramoni abbiamo vinto. Loro per noi sono molto importanti, ma questo è Inzaghi: quando fa cinque cambi, tutti ci sentiamo forti».