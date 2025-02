Palermo-Pisa, Segre: «Spezia? Ci faremo trovare pronti, non hanno nulla in più di noi»

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha parlato ai microfoni del sito del club rosanero al termine della sfida persa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Abbraccio di gruppo? Siamo un grande gruppo, ci vogliamo tutti un bene dell’anima e questa è la cosa importante. I risultati si vedranno alla fine, perché con lo spirito e la passione che abbiamo, i risultati importanti arriveranno. Spezia? Sarà un’altra partita come quella di oggi, importante e difficile, contro una corazzata. Loro non hanno nulla in più di noi, giocheremo alla pari. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Dobbiamo farci trovare pronti».