Palermo, arriva l’Hard Rock Café: sarà il primo del Sud Italia

Palermo si prepara ad accogliere un nuovo simbolo del turismo internazionale e della cultura pop: l’Hard Rock Café aprirà presto le sue porte nel pieno centro cittadino, in via Maqueda, tra il Teatro Massimo e i Quattro Canti. La catena americana, famosa per i cimeli dei grandi artisti del rock e per il suo format che unisce musica, cucina e intrattenimento, sceglie così per la prima volta il Sud Italia.

L’apertura, prevista per l’inizio del prossimo anno, avverrà in franchising e si inserisce in una zona già ricca di locali e ristoranti: nella sola isola pedonale di via Maqueda operano oggi oltre cinquanta attività legate al food e alla ristorazione.

L’arrivo del marchio è ormai confermato anche dal sito ufficiale della catena, che ha pubblicato sei posizioni lavorative aperte tra area commerciale, cucina e amministrazione.

«Abbiamo conferma che questo grande investitore stia per sbarcare a Palermo — spiega l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti — ed è un segnale estremamente positivo per la città. Un’operazione che porterà lavoro, turismo e visibilità internazionale».

Con la nuova sede palermitana, l’Hard Rock Café porterà a cinque il numero dei suoi locali in Italia, affiancando quelli di Roma (aperto nel 1998), Venezia (2009), Firenze (2011) e Milano (2022).

Un’ulteriore conferma della crescente attrattività del centro storico di Palermo, che negli ultimi anni è tornato a essere uno dei poli più vitali del turismo urbano in Sicilia.