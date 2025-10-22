Mutti: «Modena maturo, Palermo può uscire dal gruppo. Bari e Spezia, situazioni inspiegabili»

Dal Modena capolista al Palermo in crescita, passando per le difficoltà di Bari, Spezia e Catanzaro. In un’intervista concessa a Tuttob.com, Bortolo Mutti ha analizzato l’attuale panorama della Serie B, offrendo la sua visione su squadre, sorprese e delusioni del campionato.

«Il Modena ha dimostrato maturità, primo posto meritato»

Mutti ha lodato il pareggio conquistato dal Modena al “Barbera”, sottolineando la forza mentale della squadra di Sottil:

«Ho visto una bella partita e credo che il pari sia giusto. Il Modena ha giocato con grande personalità, senza soffrire l’impatto di un ambiente caldo come quello del Barbera. Ha dimostrato carattere e qualità: merita il primo posto e può essere protagonista assoluto del campionato».

«Palermo, potenziale enorme: può uscire dal gruppo»

Sul tema delle squadre in lotta per la promozione, l’ex allenatore del Palermo ha indicato le sue favorite:

«Oltre a Modena e Palermo, vedo bene Frosinone, Cesena, Monza e soprattutto Venezia, una squadra da tenere in grande considerazione. Anche l’Empoli, se trova continuità, può risalire. Il Palermo può uscire dal gruppo: ha qualità e una piazza che può spaccare il campionato».

«Il Monza cresce, Bari inspiegabile»

Mutti ha poi commentato la crescita del Monza di Bianco, reduce da due vittorie di fila:

«Ha vinto su un campo difficile e contro un avversario di valore. Vittoria meritata, il Monza può tornare protagonista in alto».

Molto più severo, invece, il giudizio sul Bari:

«È inspiegabile vedere una squadra così costruita in difficoltà. La Serie B è imprevedibile, ma Bari sta rendendo sotto le proprie possibilità. Serve un cambio di marcia immediato».

«Samp e Spezia, situazioni difficili»

Sul momento negativo della Sampdoria, Mutti ha commentato l’esonero di Donati e la scelta di affidare la panchina a Foti, tecnico privo di patentino:

«Il cambio è conseguenza di un percorso complicato. Sono dispiaciuto per Donati, che conosco bene e stimo molto. Ma vedremo se Foti riuscirà a dare una scossa».

Riguardo allo Spezia, ultimo in classifica con soli tre punti:

«La decisione di confermare D’Angelo è stata saggia. È un allenatore esperto e conosce la categoria, ma la situazione resta grave. Nessuno avrebbe immaginato di vedere lo Spezia così in basso».

«Catanzaro, serve una svolta per Aquilani»

Sotto osservazione anche Aquilani e il suo Catanzaro, ancora senza vittorie:

«Contro il Padova ha pesato l’errore di Iemmello, ma nel complesso la squadra non convince. Sei punti in otto partite sono troppo pochi per una rosa costruita per i playoff».

«Gomez leader vero, può far crescere il Padova»

Sulla Serie B e sul ritorno del Papu Gomez al Padova, Mutti ha aggiunto:

«È un leader, un riferimento per i giovani. In B servono elementi di personalità e qualità: Gomez può alzare il livello della squadra e aiutare i più inesperti a crescere».