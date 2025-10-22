Perugia, via Braglia: arriva Giovanni Tedesco

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Mercoledì di svolta in casa Perugia. Dopo la settima sconfitta consecutiva, le dimissioni di Piero Braglia sono ormai sul tavolo e la società, guidata dal patron Javier Faroni, è pronta a voltare pagina per cercare di rimediare a una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Come riporta Umbria24.it, la prima decisione del club sarà quella di accettare le dimissioni di Braglia, che non è riuscito a dare una scossa alla squadra dopo l’esonero di Cangelosi, collezionando cinque ko in altrettante gare.

Subito dopo, sarà tempo di scegliere il nuovo allenatore. Saltato l’accordo con Giorgio Gorgone e dopo un sondaggio con Gaetano Fontana, la panchina biancorossa dovrebbe passare quasi certamente a Giovanni Tedesco, ex capitano e bandiera del club umbro, ma anche figura amatissima a Palermo, sua città natale, dove ha indossato la maglia rosanero e, in seguito, allenato la squadra.

Come evidenzia Umbria24.it, la scelta di Tedesco sarebbe stata fortemente sostenuta dai nuovi consiglieri di fiducia del patron Faroni: Riccardo Gaucci, per l’area sportiva, e Walter Alfredo Novellino, per quella dirigenziale. Una novità importante nell’organigramma societario. Novellino, ex allenatore del Palermo e tecnico di lunga esperienza in Serie A e B, porterà il suo contributo nella gestione strategica del club.

Il ritorno di Giovanni Tedesco accenderebbe anche l’entusiasmo della piazza, che non ha mai dimenticato l’ex “capitano” biancorosso, protagonista di pagine indimenticabili nella storia del Grifo.

Nel frattempo, come segnala ancora Umbria24.it, si profila un altro addio importante: quello del direttore tecnico Mauro Meluso, destinato a lasciare il club dopo un anno e mezzo di collaborazione.

Ultimissime

Mutti: «Modena maturo, Palermo può uscire dal gruppo. Bari e Spezia, situazioni inspiegabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Palermo, arriva l’Hard Rock Café: sarà il primo del Sud Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Perugia, via Braglia: arriva Giovanni Tedesco

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Caso Juve Stabia, Criscitiello attacca Gravina e Abodi: «La camorra in Serie B, Figc allo sbando»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Il Mattino: “Juve Stabia in mano alla camorra. Gare in casa contro Bari e Palermo a rischio rinvio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025