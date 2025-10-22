Perugia, via Braglia: arriva Giovanni Tedesco

Mercoledì di svolta in casa Perugia. Dopo la settima sconfitta consecutiva, le dimissioni di Piero Braglia sono ormai sul tavolo e la società, guidata dal patron Javier Faroni, è pronta a voltare pagina per cercare di rimediare a una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Come riporta Umbria24.it, la prima decisione del club sarà quella di accettare le dimissioni di Braglia, che non è riuscito a dare una scossa alla squadra dopo l’esonero di Cangelosi, collezionando cinque ko in altrettante gare.

Subito dopo, sarà tempo di scegliere il nuovo allenatore. Saltato l’accordo con Giorgio Gorgone e dopo un sondaggio con Gaetano Fontana, la panchina biancorossa dovrebbe passare quasi certamente a Giovanni Tedesco, ex capitano e bandiera del club umbro, ma anche figura amatissima a Palermo, sua città natale, dove ha indossato la maglia rosanero e, in seguito, allenato la squadra.

Come evidenzia Umbria24.it, la scelta di Tedesco sarebbe stata fortemente sostenuta dai nuovi consiglieri di fiducia del patron Faroni: Riccardo Gaucci, per l’area sportiva, e Walter Alfredo Novellino, per quella dirigenziale. Una novità importante nell’organigramma societario. Novellino, ex allenatore del Palermo e tecnico di lunga esperienza in Serie A e B, porterà il suo contributo nella gestione strategica del club.

Il ritorno di Giovanni Tedesco accenderebbe anche l’entusiasmo della piazza, che non ha mai dimenticato l’ex “capitano” biancorosso, protagonista di pagine indimenticabili nella storia del Grifo.

Nel frattempo, come segnala ancora Umbria24.it, si profila un altro addio importante: quello del direttore tecnico Mauro Meluso, destinato a lasciare il club dopo un anno e mezzo di collaborazione.