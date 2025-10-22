Caso Juve Stabia, Criscitiello attacca Gravina e Abodi: «La camorra in Serie B, Figc allo sbando»
Anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto con i consueti toni durissimi sul caso Juve Stabia, che ha portato all’amministrazione giudiziaria del club per presunte infiltrazioni camorristiche.
In un post pubblicato su X (ex Twitter), Criscitiello ha attaccato frontalmente la Figc e il Ministero dello Sport, accusando i vertici di non avere più il controllo della situazione:
«Italia a rischio Mondiale, nuovo caso Aia, la camorra in Serie B con la Juve Stabia fermata dalla Procura di Napoli: sono tutti elementi che confermano una Figc allo sbando e Gravina completamente fuori dal controllo del calcio italiano. Stesso per il Ministro Abodi».