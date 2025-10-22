Caso Juve Stabia, Criscitiello attacca Gravina e Abodi: «La camorra in Serie B, Figc allo sbando»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto con i consueti toni durissimi sul caso Juve Stabia, che ha portato all’amministrazione giudiziaria del club per presunte infiltrazioni camorristiche.

In un post pubblicato su X (ex Twitter), Criscitiello ha attaccato frontalmente la Figc e il Ministero dello Sport, accusando i vertici di non avere più il controllo della situazione:

«Italia a rischio Mondiale, nuovo caso Aia, la camorra in Serie B con la Juve Stabia fermata dalla Procura di Napoli: sono tutti elementi che confermano una Figc allo sbando e Gravina completamente fuori dal controllo del calcio italiano. Stesso per il Ministro Abodi».

Ultimissime

Mutti: «Modena maturo, Palermo può uscire dal gruppo. Bari e Spezia, situazioni inspiegabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Palermo, arriva l’Hard Rock Café: sarà il primo del Sud Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Perugia, via Braglia: arriva Giovanni Tedesco

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Caso Juve Stabia, Criscitiello attacca Gravina e Abodi: «La camorra in Serie B, Figc allo sbando»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025

Il Mattino: “Juve Stabia in mano alla camorra. Gare in casa contro Bari e Palermo a rischio rinvio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2025