Giornale di Sicilia: “Paura per Pietro Lo Monaco: grave incidente stradale a Palermo, è stabile”

Momenti di paura a Palermo per Pietro Lo Monaco, direttore sportivo dell’Enna Calcio e figura di spicco del calcio italiano. Come riporta il Giornale di Sicilia, l’ex dirigente di Serie A, con un passato anche nel Palermo, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì, mentre viaggiava per motivi di lavoro.

Secondo la ricostruzione pubblicata dal Giornale di Sicilia, Lo Monaco, 70 anni, avrebbe perso il controllo della sua Mercedes, probabilmente a causa di un colpo di sonno, sul raccordo per via Belgio. L’auto è uscita di strada e si è schiantata contro la barriera di sicurezza con un impatto molto violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, la polizia stradale e gli operatori dell’Anas.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, Lo Monaco è stato ricoverato in terapia intensiva con fratture allo sterno, alle costole e alla mandibola. Nonostante la gravità delle ferite, le sue condizioni sono stabili: il dirigente è vigile e non in pericolo di vita.

L’incidente ha provocato la chiusura della carreggiata in direzione Palermo, con deviazioni del traffico allo svincolo per l’ospedale Cervello e lunghe code. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, l’Enna Calcio ha espresso vicinanza al suo direttore sportivo con un messaggio sui social: «La società, in tutte le sue componenti, tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al direttore Pietro Lo Monaco. Forza direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta!».

Figura nota nel panorama calcistico, Lo Monaco ha legato il suo nome a club come Catania, Genoa e Palermo, distinguendosi per risultati importanti e anche per qualche episodio controverso, come il noto botta e risposta con José Mourinho durante la sua esperienza all’Inter. La notizia dell’incidente ha immediatamente suscitato messaggi di solidarietà da tifosi, colleghi e addetti ai lavori.