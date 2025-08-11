Il Resto del Carlino: “Oggi la giornata decisiva per il passaggio di Jonathan Klinsmann al Palermo?”
Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il passaggio di Jonathan Klinsmann al Palermo. Come riporta il Resto del Carlino, l’operazione prevede un prestito oneroso da 400mila euro con obbligo di riscatto fissato a 1,4 milioni al termine della stagione. Nell’affare rientrerebbe anche Alfred Gomis, che farebbe così ritorno a Cesena dopo circa dieci anni.
Secondo quanto evidenziato dal Resto del Carlino, il club bianconero, oltre a questa trattativa ormai in corso da giorni, dovrà completare almeno altri quattro innesti in vista dell’esordio in campionato fissato per venerdì 22 agosto a Pescara. In settimana dovrebbe chiudersi con il Milan l’arrivo in prestito di Vittorio Magni, terzino classe 2006 capace di giocare su entrambe le fasce e convocato da Massimiliano Allegri per il ritiro rossonero.
Per il ruolo di regista, l’obiettivo resta il 35enne Michele Castagnetti, svincolato dopo l’ultima stagione alla Cremonese. Restano poi da individuare un esterno e soprattutto un attaccante in grado di affiancare Shpendi, sfumata la pista che portava al modenese Abiuso.
Come riportato dal Resto del Carlino, lunedì prossimo il collegio arbitrale si riunirà per dare il via libera allo svincolo di Marco Olivieri, ex attaccante della Triestina, già da tempo in accordo con il Cesena.