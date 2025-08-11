Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, chiusa la seconda settimana di ritiro: tre rinforzi dall’Argentina”

Con il test vinto 4-0 contro il Partinicaudace – doppietta di Matera e reti di Calagna e Zalazar – l’Athletic Club Palermo ha chiuso la seconda settimana di preparazione in vista dell’esordio in Serie D. Come riporta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, per i nerorosa si è trattato del terzo impegno precampionato dopo la sconfitta 7-1 contro il Palermo e il successo per 8-1 contro la Primavera rosanero.

Il tecnico Emanuele Ferraro ha alternato doppie sedute giornaliere concentrandosi soprattutto sulla fase di possesso e su dettagli tattici e tecnici. L’amichevole di ieri è servita sia per valutare i progressi del gruppo sia per mettere minuti nelle gambe. La squadra mostra già carattere e personalità in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto il 24 agosto sul campo del Milazzo, gara che – ricorda il Giornale di Sicilia – si disputerà a porte chiuse a seguito degli scontri avvenuti lo scorso anno tra tifoserie di Milazzo e Vittoria in Eccellenza.

Mercoledì pomeriggio è in programma l’ultimo test precampionato contro la Don Carlo Misilmeri, poi qualche giorno di pausa per Ferragosto e infine la prima settimana tipo della stagione. Il campionato inizierà il 7 settembre al “Franco Scoglio” contro il Messina.

Sul fronte mercato, come sottolinea il Giornale di Sicilia, sono arrivati tre innesti dall’Argentina: gli attaccanti Gonzalo Bustos (classe 2004), cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e poi passato alla Primavera della Ternana, reduce da un’annata tra Teramo e Lanciano; e Gaston Martinez (1999), proveniente dalla Parmonval. A centrocampo, colpo Andres Passero (2002) dal Mondello.

Il ritiro è stato utile al direttore generale Perinetti e al direttore sportivo Clemente per valutare l’intera rosa. Non si escludono, da qui all’inizio del campionato, ulteriori movimenti in entrata e in uscita.