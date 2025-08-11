Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti al lavoro. Il portiere e un under restano nel mirino”

La sfida contro il Manchester City non ha offerto solo indicazioni tecniche e tattiche a Filippo Inzaghi in vista del campionato. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’amichevole di lusso ha fornito anche spunti di mercato alla dirigenza rosanero. Il direttore sportivo Carlo Osti ha seguito con attenzione la prova di Gomis, chiamato a dare garanzie tecniche e fisiche sul proprio stato di forma. La prestazione del portiere senegalese, tuttavia, non ha fugato ogni dubbio: la decisione definitiva arriverà dopo la gara di Coppa Italia con la Cremonese. Intanto, la pista che porta a Jonathan Klinsmann resta calda, con l’alternativa Semper percorribile solo in caso di rottura con il Pisa.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come un altro intervento di mercato sia necessario sulla corsia sinistra. La cessione di Lund ha aperto una falla in un reparto già privo di un vero vice-Augello e di un’alternativa mancina a Ceccaroni in difesa. Pierozzi e Gyasi, infatti, possono adattarsi ma non sono specialisti del ruolo.

Secondo Orifici, la società dovrà necessariamente integrare l’organico con una o due pedine affidabili, capaci di dare a Inzaghi maggiori opzioni e una panchina profonda, in grado di reggere le esigenze di una stagione lunga e competitiva.