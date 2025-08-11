Giornale di Sicilia: “Palermo, testa alla Cremonese: dubbi in difesa e a centrocampo”

Archiviata la festa con il Manchester City, per il Palermo è già tempo di pensare alla prima partita ufficiale della stagione. Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sabato i rosanero saranno di scena allo “Zini” contro la Cremonese, neopromossa in Serie A, per il debutto in Coppa Italia.

La curiosità è alta per capire quale formazione sceglierà Inzaghi, anche alla luce di alcune assenze e possibili rotazioni in vista del campionato. In difesa è praticamente certa l’assenza di Magnani: il ballottaggio per sostituirlo è tra Peda e Diakité, con il primo in vantaggio per una logica di turn over.

In mezzo al campo, il Giornale di Sicilia segnala una corsa a quattro per tre maglie: Ranocchia, Blin, Gomes e Segre, tutti già ruotati durante il precampionato. In attacco, Brunori e Pohjanpalo sono confermati titolari. Accanto al capitano, le opzioni sono Palumbo, Le Douaron o – come contro il City – lo stesso Segre in posizione più avanzata.

Il precedente all’esordio in Coppa Italia fa ben sperare: lo scorso anno, vittoria 0-1 sul campo del Parma grazie alla rete di Insigne su assist di Di Francesco. Secondo Orifici, anche stavolta il Palermo punterà a un avvio convincente per iniziare col piede giusto la stagione.