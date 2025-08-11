Giornale di Sicilia: “Palermo, in campionato ci vuole il Barbera in versione City”

Pep Guardiola, uno abituato agli stadi caldi di tutta Europa, ha trovato parole speciali per descrivere la cornice di pubblico del “Barbera” in Palermo-Manchester City: «È stata una cosa incredibile, sembrava ci fossero due squadre che giocavano in casa». Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico catalano è rimasto ammaliato dall’entusiasmo della piazza rosanero, così come Galassi, che ha voluto «stupire il mondo con la sua ospitalità straordinaria». Persino Haaland, sabato, ha sorriso all’ingresso in campo e il giorno dopo ha omaggiato sui social la coreografia a tema Oasis.

I 34.665 spettatori presenti rappresentano il nuovo record assoluto dall’avvento del City Football Group. Secondo il Giornale di Sicilia, il precedente primato era quello della semifinale play-off di maggio 2024 con il Venezia (32.753), superato di oltre 1.900 unità. In campionato, invece, il miglior dato recente restava quello con il Como a febbraio 2024 (31.211).

Il pienone di sabato ha permesso al Palermo di lasciarsi alle spalle i numeri meno entusiasmanti della scorsa stagione, quando le presenze non avevano mai raggiunto quota 27 mila. Tuttavia, come sottolinea Arena, non si tratta del record assoluto della storia recente: nei play-off di Serie C 2022, la semifinale contro la Feralpisalò aveva fatto registrare 35.037 spettatori, mentre la finale con il Padova 34.010.

Adesso, l’obiettivo è un altro salto di categoria. Per realizzarlo, il Palermo avrà bisogno di un pubblico caloroso e numeroso come quello visto contro il City, a prescindere dall’avversario.