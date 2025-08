Giornale di Sicilia: “Palermo. Ultimi nodi da sciogliere, Gomis e Vasic in bilico”

Il Palermo ha iniziato il suo mercato con quattro innesti importanti – Augello, Gyasi, Palumbo e Bani – ma adesso, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è il momento di completare l’organico. Il direttore sportivo Carlo Osti deve risolvere diversi nodi per consegnare a Inzaghi una rosa pronta a recitare un ruolo da protagonista in Serie B.

Il primo punto critico riguarda la porta. Come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, sono partiti Di Bartolo e Sirigu, mentre Audero è rientrato alla base per poi accasarsi alla Cremonese. Al momento, restano Gomis e Desplanches, oltre al giovane Cutrone. Tuttavia, Desplanches è con un piede e mezzo fuori: l’intenzione condivisa è quella di mandarlo a giocare, probabilmente a Pescara. A questo punto, Gomis rimane l’unico portiere in rosa, ma – sottolinea ancora Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia – dopo il grave infortunio al tendine rotuleo la sua piena affidabilità non è scontata. Il profilo di Bardi è considerato una possibile alternativa, ma si tengono vive anche le piste che portano a Klinsmann e Joronen.

Altro nodo riguarda Vasic. Inzaghi ha osservato con attenzione in ritiro i giovani a disposizione, tra cui anche Corona e Peda. Ma Vasic, a differenza degli altri, non ha pienamente convinto. Come precisa Orifici, la possibilità di un prestito resta molto concreta, anche se il tecnico continuerà a monitorarlo.

Infine, si guarda alla fascia sinistra. L’arrivo di Augello ha risolto il problema del titolare, ma il Colonia ha messo gli occhi su Lund. Questo corteggiamento sta facendo vacillare sia il giocatore che il Palermo. Nei prossimi giorni potrebbero emergere sviluppi decisivi.

C’è da definire anche il vice-Ceccaroni per il ruolo di braccetto sinistro. Come scrive ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, il club ha vagliato diversi nomi, ma poche sono le offerte realmente concrete. L’obiettivo resta un profilo under, da prendere in prestito con diritto di riscatto.