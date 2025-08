Greliak, Lo Piccolo e Appeso. Tre giovani per l’Athletic Palermo

Settimana intensa per l’Athletic Club Palermo, che ha chiuso la prima fase della preparazione in vista dell’esordio in Serie D. Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, i nerorosa hanno sostenuto doppie sedute quotidiane a Monreale sotto la guida del nuovo tecnico Emanuele Ferraro. Tra lavoro fisico, tecnico e tattico, l’obiettivo è stato quello di mettere benzina nelle gambe e costruire i primi automatismi.

Venerdì pomeriggio si è svolta una partitella in famiglia, come riferisce Matranga sul Giornale di Sicilia, utile a Ferraro e al suo staff per monitorare i progressi del gruppo. «Abbiamo lavorato sulla parte fisica cercando di distribuire bene i carichi tra mattina e pomeriggio – ha spiegato l’allenatore –. Sono soddisfatto per l’applicazione, la voglia e la disponibilità mostrata dai ragazzi».

La seconda settimana di lavoro comincia oggi, ancora con doppie sedute, ma con maggiore attenzione alla fase di possesso. Giovedì, alle ore 17 al campo Conca d’Oro, è in programma il secondo test stagionale contro la Primavera del Palermo. L’ingresso sarà libero.

Nel frattempo, sul fronte mercato, Matranga sul Giornale di Sicilia segnala le conferme dei difensori argentini Santiago Zalazar e Pedro Torres (entrambi classe 2006) e del portiere Di Maria (2006). Tra gli arrivi: il greco Bitzinis (2005), il rientrante Gonzalo Sánchez dalla Parmonval, il portiere polacco Jakub Greliak e il giovane Manfredi Lo Piccolo (2007). A breve sarà ufficializzato anche il difensore Roberto Appeso, classe 2006, proveniente dalla Triestina.

Cambio anche nello staff tecnico: l’ex rosa Emilio Zangara subentra a Carmelo Semprevivo nel ruolo di preparatore dei portieri, affiancando Ferraro in questa nuova avventura in Serie D.