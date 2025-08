Il Resto del Carlino: “Cesena, bloccato Joronen. Pronto a sostituire Klinsmann”

Movimenti incrociati tra i pali nel mercato della Serie B, con Cesena e Palermo protagoniste delle ultime ore. Come riportato da Luca Ravaglia su Il Resto del Carlino, il club romagnolo ha bloccato Jesse Joronen, portiere svincolato dopo l’esperienza al Venezia, pronto a vestire il bianconero in caso di fumata nera per Klinsmann.

Il destino dell’estremo difensore finlandese è infatti legato proprio al trasferimento di Jonathan Klinsmann al Palermo, in dirittura d’arrivo. Lo evidenzia ancora Luca Ravaglia sul Resto del Carlino, sottolineando come l’accordo tra i rosanero e l’ex Los Angeles Galaxy sia ormai imminente. Solo dopo la firma di Klinsmann con i siciliani, il Cesena potrà eventualmente affondare per Joronen.

Nel frattempo, la società romagnola prosegue il proprio mercato in modo attivo: Ravaglia, dalle colonne del Resto del Carlino, conferma l’imminente arrivo dell’attaccante Siren Diao (classe 2005) dall’Atalanta, in prestito secco, e dell’esterno Riccardo Ciervo dal Sassuolo, con diritto di riscatto. Atteso in settimana anche Marco Oliveri, ulteriore rinforzo per il tecnico Michele Mignani, chiamato a plasmare una rosa competitiva.

In attesa che Klinsmann si leghi ufficialmente al Palermo, il Cesena resta alla finestra, pronto a completare il reparto portieri con l’esperienza e l’affidabilità di Joronen, individuato come prima alternativa.