Giornale di Sicilia: “Palermo. Pienone col City e abbonamenti boom, l’aria è diversa”

Tecnica, cuore e un alleato speciale: il pubblico. Il Palermo si prepara ad affrontare le prime gare ufficiali della stagione contando non solo sulla qualità dei suoi giocatori, ma anche sull’energia che arriva dagli spalti del “Renzo Barbera”. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i segnali sono evidenti: l’entusiasmo cresce giorno dopo giorno, e la sfida amichevole di sabato contro il Manchester City ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di poche ore.

Un test proibitivo sul campo – come sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia – data l’enorme distanza tecnica tra le due squadre, ma dal valore simbolico altissimo. Il match, trasmesso in diretta su Sky Sport, segna il ritorno del Palermo nel circuito del grande calcio internazionale e permetterà per la prima volta al City Football Group di vedere lo stadio di casa pieno in ogni ordine di posto, anche in una gara priva di valore agonistico. Un evento che rievoca il clima della finale playoff del 2022 contro il Padova: da allora, ricorda il Giornale di Sicilia, solo la sfida con il Como nel febbraio 2024 aveva superato i 31 mila spettatori.

La speranza, condivisa da società e tifosi, è che questo entusiasmo si traduca anche in presenza costante durante il campionato. La prima gara ufficiale al “Barbera” sarà contro la Reggiana, due settimane dopo l’amichevole di lusso con i Citizens, e per quella data l’obiettivo è replicare un colpo d’occhio da grande evento.

Abbonamenti in crescita

Come riportato da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, anche la campagna abbonamenti procede con slancio: lo scorso aggiornamento del 26 luglio ha certificato il sorpasso sulla quota totale della scorsa stagione (13.843 tessere contro le 13.680 del 2023/24), e la corsa non si è ancora fermata. I settori più richiesti sono la gradinata inferiore e la curva sud inferiore, ormai prossime al tutto esaurito, ma anche in curva nord si registrano numerose conferme da parte di chi ha già sottoscritto l’abbonamento negli anni precedenti.

Segnali positivi, dunque, che parlano di una tifoseria pronta a fare la sua parte. Toccherà ora alla squadra non disperdere quanto costruito fuori dal campo: entusiasmo, aspettative, passione. In attesa del prossimo aggiornamento ufficiale sul numero di abbonati, il Giornale di Sicilia mette in evidenza come attorno ai rosanero si stia consolidando un clima di fiducia e sostegno. Un capitale prezioso, da alimentare con prestazioni convincenti e risultati all’altezza.