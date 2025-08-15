Giornale di Sicilia: “Palermo, si comincia. A Cremona ora si fa sul serio”

A tre mesi esatti dall’ultima gara ufficiale, il sipario sul Palermo si riapre domani allo “Zini” di Cremona. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il 17 maggio scorso i rosanero lasciavano a testa bassa il campo della Juve Stabia, eliminati al primo turno dei play-off dopo una stagione complicata. Da allora, rivoluzione tecnica con l’arrivo di Pippo Inzaghi e una ventata di ottimismo alimentata dalla campagna abbonamenti e dalle buone sensazioni del ritiro.

È presto per stabilire se il Palermo sia già pronto per puntare alla promozione, ma rispetto alla scorsa annata la squadra si è rinforzata in modo significativo. Espugnare Cremona sarebbe un segnale forte, anche se i grigiorossi, vincitori degli ultimi play-off, hanno costruito una rosa per centrare la salvezza in Serie A. Il Giornale di Sicilia ricorda come l’ultimo confronto al “Barbera” segnò uno dei momenti più difficili dell’era Dionisi: avanti 2-0, il Palermo subì tre gol dal 74’ in poi, con dura contestazione finale. Allo “Zini”, invece, l’ultima volta a sorridere furono i rosanero, con un gol di Insigne che regalò la prima vittoria in campionato, seppur in un contesto generale di crisi.

Il clima, sottolinea Arena, è oggi completamente cambiato. La campagna abbonamenti ha superato quota 15 mila e il pienone per l’amichevole con il Manchester City ha sancito un legame ritrovato tra tifosi e squadra. Toccherà ora ai giocatori trasformare questo entusiasmo in risultati concreti. Anche a Cremona si respira aria di festa per il ritorno in A, ma il precampionato dei grigiorossi ha lasciato indicazioni contrastanti.

La sfida – in caso di parità decisa ai rigori – segnerà il debutto ufficiale del 3-4-2-1 di Inzaghi, che apporterà qualche cambio rispetto al match con i Citizens pensando anche all’esordio in campionato contro la Reggiana. Possibile riposo iniziale per Segre e Brunori, con Blin e Le Douaron pronti a partire dall’inizio. Le assenze di Gomis, Di Francesco, Magnani e dello squalificato Vasic restringono le rotazioni: in porta toccherà a Bardi, all’esordio in rosanero, in una sfida affascinante con Audero, ex Palermo oggi numero uno della Cremonese.

