Giornale di Sicilia: “Blin e Le Douaron pronti a partire titolari. Le probabili formazioni di Cremonese-Palermo”

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, a tre mesi esatti dall’ultima gara ufficiale il Palermo riapre il sipario nella trasferta di Cremona. La sfida di questa sera (ore 21.15, diretta Italia 1) nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa segnerà l’esordio stagionale della formazione di Pippo Inzaghi, chiamata a trasformare l’entusiasmo ritrovato – alimentato dalla campagna abbonamenti e dal pienone del “Barbera” con il Manchester City – in un risultato concreto contro una neopromossa in Serie A.

Inzaghi, ancora privo di Gomis, Di Francesco, Magnani e dello squalificato Vasic, lancerà dal primo minuto il nuovo portiere Bardi. Possibile turno di riposo per Segre e Brunori, con Blin e Le Douaron pronti a partire titolari.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2)

Allenatore: Nicola

Audero; Bianchetti, Baschirotto, Folino; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, De Luca.

A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Moretti, Mussolini, Sernicola, Terracciano, Bondo, Castagnetti, Johnsen, Bonazzoli, Nasti.

Palermo (3-4-2-1)

Allenatore: Inzaghi

Bardi; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Gomes, Blin, Pierozzi; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

A disposizione: Di Bartolo, Cutrona, Diakité, Nicolosi, Avena, Gyasi, Segre, Ranocchia, Squillacioti, Brunori, Corona.

Arbitro: Zanotti (Rimini) – Stadio Giovanni Zini – Ore 21.15, diretta Italia 1