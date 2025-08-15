Palermo, oltre mille tifosi attesi allo “Zini” per la sfida con la Cremonese

Agosto 15, 2025

Il ricordo dei 34.665 presenti al “Barbera” per l’Anglo-Palermitan Trophy contro il Manchester City è ancora vivido e resterà a lungo nella memoria dei tifosi. Ma adesso, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per il Palermo è tempo di concentrarsi sugli impegni ufficiali, a cominciare dalla gara di domani con la Cremonese.

Il sostegno del pubblico sarà fondamentale e i numeri in vista della trasferta allo “Zini” sono un segnale incoraggiante: al momento sono stati venduti circa mille biglietti per il settore ospiti, la cui disponibilità è riservata ai possessori di Fidelity Card residenti in provincia di Palermo. C’è ancora tempo fino alle 19 di oggi per acquistarli.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, la sfida con i grigiorossi sarà una sorta di prova generale per quel “muro rosanero” che la squadra spera di ritrovare per tutta la stagione, sia in casa – con il debutto previsto tra otto giorni contro la Reggiana – sia in trasferta, dove la prima in campionato sarà il 13 settembre a Bolzano.

