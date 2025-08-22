Giornale di Sicilia: “Palermo-Reggiana. Record di presenze per l’esordio”

Agosto 22, 2025

Una sola partita ed è già record. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i tifosi rosanero non hanno perso tempo e hanno preso d’assalto i botteghini per assicurarsi un posto al “Barbera” in occasione della prima gara di campionato contro la Reggiana. Sono già 25.945 i biglietti venduti, cifra che supera il primato della scorsa stagione, fissato a 25.787 spettatori nel match con il Cosenza. Record solo sfiorato invece nella sfida contro la Salernitana, quando furono 25.460 i presenti. Numeri straordinari, soprattutto per un incontro di fine agosto, e destinati a crescere: la proiezione, evidenzia il Giornale di Sicilia, parla addirittura di 30 mila presenze.

 

