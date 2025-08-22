Augello: «I tifosi ci servono come il pane. Sarà una grande stagione»

PALERMO – Guardare avanti con consapevolezza e unità. È questo il messaggio che Tommaso Augello ha voluto ribadire nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, alla vigilia del debutto in campionato contro la Reggiana.

L’importanza della rosa

Per l’ex Cagliari il successo passerà dalla profondità del gruppo: «Sarà importante l’ampiezza della rosa: non avere solo 12-13 giocatori pronti ma averne 18-20. Inzaghi ci ha detto che giocheremo tutti e che saremo tutti fondamentali. Credo che sarà decisivo rimanere sempre sul pezzo e farsi trovare pronti».

La spinta dalla Coppa Italia

Il passaggio del turno con la Cremonese ha dato fiducia: «È stata la continuazione di un percorso iniziato più di un mese fa. Ci siamo detti che rispetto all’anno scorso dovevamo migliorare la fase difensiva, essere più aggressivi e recuperare palla più avanti. L’abbiamo fatto bene, siamo stati compatti e abbiamo concesso poco a una squadra di Serie A. Ora dobbiamo proseguire su questa strada e concretizzare di più già dalla prossima partita».

L’esordio con la Reggiana

Augello guarda già al primo impegno ufficiale in campionato: «Mi aspetto uno stadio pieno e una partenza con tanta voglia. Sulle ali dell’entusiasmo cercheremo di partire bene e di fare la partita che dobbiamo fare. Sappiamo che possiamo cominciare subito col piede giusto».

Il messaggio ai tifosi

Infine, l’appello al pubblico rosanero: «Di venire il più possibile allo stadio, perché ci servono come il pane. Siamo sicuri che sarà una grande stagione».