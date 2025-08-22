Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi arriva Veroli. Magnani rescinde?”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Sul fronte del mercato, il direttore sportivo Carlo Osti sta chiudendo le ultime operazioni. Come riportato da Orifici sul Giornale di Sicilia, è arrivata l’ufficialità per Jesse Joronen, nuovo portiere rosanero, mentre per Veroli l’annuncio è ormai questione di ore: dopo le visite mediche al J Medical di Torino, il difensore potrebbe già unirsi oggi alla squadra per il primo allenamento. Due innesti che vanno a coprire i vuoti lasciati dall’infortunio di Gomis e dalla cessione di Lund.

Il nodo Magnani

Resta invece da sciogliere il futuro di Magnani, alle prese con seri problemi familiari che non gli consentono di rimanere a Palermo. Tra le ipotesi c’è anche la risoluzione del contratto: in caso di addio, il club rosanero potrebbe virare su Vogliacco del Genoa per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato.

Ultimissime

Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi arriva Veroli. Magnani rescinde?”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo-Reggiana. Record di presenze per l’esordio”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Augello: «I tifosi ci servono come il pane. Sarà una grande stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Augello: «Ranocchia mi ha impressionato. Inzaghi cura ogni dettaglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Augello: «Palermo progetto ambizioso. Con Inzaghi e Osti non ho avuto dubbi»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025