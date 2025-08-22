Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi arriva Veroli. Magnani rescinde?”

Sul fronte del mercato, il direttore sportivo Carlo Osti sta chiudendo le ultime operazioni. Come riportato da Orifici sul Giornale di Sicilia, è arrivata l’ufficialità per Jesse Joronen, nuovo portiere rosanero, mentre per Veroli l’annuncio è ormai questione di ore: dopo le visite mediche al J Medical di Torino, il difensore potrebbe già unirsi oggi alla squadra per il primo allenamento. Due innesti che vanno a coprire i vuoti lasciati dall’infortunio di Gomis e dalla cessione di Lund.

Il nodo Magnani

Resta invece da sciogliere il futuro di Magnani, alle prese con seri problemi familiari che non gli consentono di rimanere a Palermo. Tra le ipotesi c’è anche la risoluzione del contratto: in caso di addio, il club rosanero potrebbe virare su Vogliacco del Genoa per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato.