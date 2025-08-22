Giornale di Sicilia: “Bardi sfida il suo passato per conquistare il futuro”

PALERMO – Il destino a volte costruisce intrecci sorprendenti. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’avventura di Francesco Bardi al Palermo è cominciata da poche settimane ma sembra già un romanzo: l’infortunio del titolare designato, l’occasione dal primo minuto, la parata decisiva contro Johnsen ai rigori e la qualificazione in Coppa Italia. Ora, per il portiere, arriva subito un incrocio speciale: la sfida contro la sua ex squadra, la Reggiana.

Con i granata, ricorda il Giornale di Sicilia, Bardi ha giocato 68 partite in due stagioni, contribuendo a due salvezze consecutive in Serie B. Nonostante i numeri e gli interventi decisivi, la società non gli ha rinnovato il contratto e il portiere si è liberato a parametro zero. A Palermo è arrivato ad agosto, da svincolato, e ha trovato subito fiducia. Domani avrà l’occasione di dimostrare ai suoi ex compagni che lasciarlo andare è stato un errore.

Dall’incrocio con la Reggiana al ritorno con il Frosinone

E non è finita qui. Come sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia, anche la seconda giornata sarà particolare per il portiere, che ritroverà il Frosinone, squadra con cui ha disputato 149 partite tra il 2016 e il 2021. Un doppio incrocio che arriva in un momento in cui Bardi rappresenta la certezza tra i pali per il Palermo, vista l’indisponibilità di Gomis e la condizione da recuperare del nuovo arrivato Joronen.

L’esperienza al servizio del Palermo

Con 278 presenze in Serie B, play-off inclusi, il portiere toscano porta in dote un bagaglio di esperienza notevole. Non è mai retrocesso in C e conosce a fondo le insidie del campionato cadetto. Il Palermo è la sua quinta squadra in B dopo Livorno, Novara, Frosinone e Reggiana: con i rosa sogna di conquistare la seconda promozione della carriera dopo quella ottenuta proprio ai danni dei siciliani nel 2018.

L’entusiasmo del Barbera

A sostenerlo ci sarà il calore del pubblico del “Barbera”, che ha già dato un assaggio di passione nell’amichevole con il Manchester City e nella trasferta di Cremona. «L’entusiasmo del pubblico può fare la differenza», sottolinea il Giornale di Sicilia: Bardi ora è pronto a ricevere applausi anche a Palermo, mentre a Reggio Emilia, chissà, qualcuno potrebbe già iniziare a rimpiangerlo.