Giornale di Sicilia: “Palermo, prove di A. Serve la gara perfetta”

Riconquistare il pubblico del “Barbera”, sfoderare una prova di forza contro una corazzata e approfittare dello scontro diretto tra Catanzaro e Bari. Il Palermo oggi sa di dover superare i propri limiti per battere il Sassuolo, capolista pronta a festeggiare la promozione.

Come raccontato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i neroverdi arriveranno a Palermo con il “vestito della festa” già pronto, ma i rosanero proveranno a rinviare il loro brindisi almeno di una settimana. Le motivazioni saranno altissime da entrambe le parti, così come il tasso tecnico in campo.

Il Palermo ha ritrovato serenità con il successo di Salerno, ma il calo del secondo tempo resta un campanello d’allarme: concedere spazio a una squadra come quella di Grosso potrebbe essere letale. Sarà fondamentale ottenere il massimo da ogni reparto: solidità difensiva, equilibrio a centrocampo, cinismo in attacco. E ancora, connessione tra le linee e quella determinazione che aveva permesso ai rosa di rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro la Cremonese.

Brunori e compagni dovranno ispirarsi alla buona prestazione dell’andata a Reggio Emilia, come evidenziato da Arena, ma stavolta senza errori individuali, fatali in quella occasione. Oggi il margine d’errore sarà praticamente nullo: il Sassuolo, con 22 vittorie in 32 giornate, potrebbe già chiudere il discorso promozione se vincesse e contemporaneamente lo Spezia non riuscisse a battere la Sampdoria.

Il Palermo, dal canto suo, punta ad avvicinarsi alla quinta posizione per ottenere il vantaggio del fattore campo nei playoff. E per riuscirci servirà una prestazione tutta carattere per fermare l’arrembaggio degli emiliani e ridare entusiasmo a un “Barbera” ancora parzialmente ferito dalla recente delusione contro la Cremonese.

Secondo quanto riferisce ancora il Giornale di Sicilia, oggi sugli spalti sono attesi almeno 22mila spettatori, con la speranza che a fine gara il clima sia di festa e non di contestazione.