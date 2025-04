Giornale di Sicilia: “Palermo-Sassuolo, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Sassuolo con l’intenzione di dare continuità alla formazione che ha vinto a Salerno. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è infatti probabile la conferma in blocco dell’undici titolare sceso in campo all’Arechi: Verre, rientrato dalla squalifica, dovrebbe partire dalla panchina, lasciando ancora Segre in posizione di trequartista alle spalle di Brunori e Pohjanpalo.

Il tandem offensivo, che a Salerno ha mostrato buoni segnali d’intesa, sarà dunque riproposto, con Brunori nuovamente a caccia della connessione ideale con il bomber finlandese. Sulle fasce spazio a Lund a sinistra, mentre a destra Pierozzi – non al meglio – proverà comunque a stringere i denti per essere della partita.

In mezzo al campo, fiducia alla coppia di muscoli e dinamismo formata da Gomes e Blin, con Ranocchia pronto a subentrare a gara in corso. In difesa, nessuna sorpresa: Baniya, Magnani e Ceccaroni comporranno ancora il terzetto davanti a Audero, che difenderà i pali rosanero.

Come sottolineato da Arena, la speranza è che siano proprio gli innesti del mercato invernale a dare al Palermo quello slancio necessario per dimostrare che, nonostante i 30 punti di distanza in classifica, il divario con la capolista Sassuolo non è così ampio come i numeri potrebbero far credere.