Il Resto del Carlino: “Sassuolo, il giorno più lungo: vittoria a Palermo per sognare la Serie A”

Organizzare una festa senza sapere se e quando il “festeggiato” si presenterà non è certo semplice. È esattamente questo il contesto in cui si trova il Sassuolo, come raccontato dal Resto del Carlino: oggi, a partire dalle 15, i neroverdi sfideranno il Palermo al “Barbera”, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per la promozione.

Vincere, però, non basterà: bisognerà poi attendere il risultato di Spezia-Sampdoria, che inizierà alle 17:15. Se lo Spezia non dovesse vincere, il Sassuolo festeggerebbe la matematica promozione in Serie A, con una festa già pronta in piazza Garibaldi attorno alle 22:00, come riferisce ancora il Resto del Carlino. I preparativi sono stati discreti, nel rispetto della scaramanzia, ma l’attesa è carica di entusiasmo.

Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, ha tenuto i suoi concentrati sul primo obiettivo: battere il Palermo. «Sappiamo quanto potrà succedere dopo, ma dobbiamo essere bravi a mantenere l’equilibrio», ha spiegato Grosso alla vigilia, chiarendo che l’unico pensiero deve essere sulla prestazione in campo, non sulla possibile festa.

Dall’altra parte, il Palermo di Dionisi – ex allenatore del Sassuolo – non ha intenzione di recitare la parte del comprimario. «Affrontiamo la squadra più forte della B, ma possiamo vincere», ha dichiarato Dionisi, carico e pronto a sfruttare l’opportunità di una vittoria di prestigio, anche per rilanciare la corsa playoff.

Per quanto riguarda la formazione, Grosso potrebbe confermare il 4-2-3-1, con Doig recuperato e ballottaggio aperto tra Volpato e Iannoni per un posto sulla trequarti. In caso di mancata promozione oggi, tutto sarà rinviato al prossimo weekend, ma il Sassuolo sa che una chance così, a sette giornate dalla fine, è il frutto di un lavoro solido di squadra, staff e società.

La lunga giornata neroverde è appena cominciata: il campo dirà se sarà anche la giornata della grande festa.