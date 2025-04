Gazzetta dello Sport: “Palermo-Sassuolo, le probabili formazioni”

Oggi alle ore 15:00 allo stadio “Renzo Barbera” andrà in scena Palermo-Sassuolo, partita valida per la 31ª giornata di Serie B. Arbitra Maresca di Napoli, assistito da Pagliardini e Fontemurato, quarto uomo Ubaldi. VAR affidato a Paterna, AVAR a Di Vuolo. Prezzi dei biglietti compresi tra i 21 e i 98 euro. Diretta tv su Dazn, Prime Video e Sky Bar.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo di Alessio Dionisi si schiererà con il 3-4-2-1:

Audero in porta;

difesa a tre con Baniya, Magnani e Ceccaroni;

a centrocampo Pierozzi e Lund sugli esterni, in mezzo Blin e Gomes;

sulla trequarti Segre e Brunori a supporto della punta Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 23 Diakité, 25 Buttaro, 10 Ranocchia, 26 Verre, 14 Vasic, 11 Insigne, 7 Di Mariano, 21 Le Douaron, 20 Henry.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Blin, Nikolaou, Gomes, Segre.

Indisponibili: Di Francesco, Nikolaou, Gomis.

Il Sassuolo di Fabio Grosso, come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, punterà invece su un offensivo 4-2-3-1:

Moldovan tra i pali;

linea difensiva con Toljan, Romagna, Lovato e Doig;

in mediana Boloca e Ghion;

sulla trequarti Laurienté, Volpato e Berardi alle spalle del centravanti Mulattieri.

A disposizione: 12 Satalino, 5 Velthuis, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 26 Odenthal, 80 Muharemovic, 14 Obiang, 35 Lipani, 40 Iannoni, 24 Moro, 77 Pierini, 99 Verdi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Boloca, Doig, Paz, Volpato.

Indisponibili: Skjellerup, Thorstvedt, Mazzitelli, Bonifazi, Missori, Russo.

Una partita fondamentale per entrambe le squadre: il Palermo per blindare un posto nei playoff, il Sassuolo per provare già oggi a festeggiare la promozione in Serie A.