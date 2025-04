Gazzetta dello Sport: “Sassuolo, è pronta la festa. Ma Dionisi la vuole rinviare”

Il Sassuolo oggi ha il primo match point per la promozione in Serie A. Basterà vincere al “Renzo Barbera” contro il Palermo alle ore 15:00 e poi attendere l’esito del derby ligure Spezia-Sampdoria per capire se la festa potrà scattare subito. La notizia, riportata da Stefano Fogliani sulla Gazzetta dello Sport, racconta come a Sassuolo tutto sia pronto: Piazza Garibaldi è già allestita per celebrare la possibile impresa, con prove tecniche effettuate ieri sera.

La lunga domenica neroverde

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il programma per il Sassuolo prevede due appuntamenti chiave: alle 15:00 la partita al Barbera contro il Palermo di Alessio Dionisi, e poi alle 17:15 lo sguardo verso Spezia-Sampdoria. Se la squadra di D’Angelo non dovesse vincere, i neroverdi sarebbero matematicamente promossi con sei giornate di anticipo. In caso contrario, tutto rinviato.

Fabio Grosso, tecnico emiliano, secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta, non vuole distrazioni: “Puntiamo a vincere e poi vedremo”, avrebbe ribadito alla vigilia, lasciando intendere di voler chiudere subito il discorso promozione, confermando il 4-2-3-1 offensivo visto contro la Reggiana.

Il Palermo vuole rovinare i piani

Dall’altra parte c’è un Palermo determinato a fare bella figura, come racconta ancora Fogliani sulla Gazzetta dello Sport. Dionisi, ex di giornata, vuole una prova di prestigio per blindare il piazzamento playoff e riconquistare il pubblico rosanero, che oggi sarà presente in massa. “Mi aspetto un Sassuolo che vorrà raggiungere il traguardo – ha spiegato il tecnico – ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni”, ha detto.

Niente di scontato dunque per il Sassuolo, che potrebbe ritrovarsi a rimandare la festa, come avvenne nel 2013, quando la promozione arrivò solo all’ultima giornata. Stavolta, però, tutto l’ambiente neroverde spera in una festa immediata.