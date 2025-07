Giornale di Sicilia: “Palermo, pressing su Elia ma lo Spezia non fa sconti. I movimenti in uscita”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul fronte del mercato in entrata. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è chiaro: consegnare a Pippo Inzaghi una rosa già competitiva entro le prime settimane di ritiro. In cima alla lista degli obiettivi c’è Salvatore Elia, esterno offensivo di proprietà dello Spezia. I contatti tra i due club sono attivi da giorni, ma – riferisce ancora il Giornale di Sicilia – al momento la distanza tra domanda e offerta rappresenta lo scoglio principale per arrivare alla chiusura.

Lo Spezia chiede circa 2 milioni di euro, bonus compresi. Il Palermo si è spinto a 1,2 milioni, confidando anche nella volontà del calciatore di tornare a indossare la maglia rosanero. L’ipotesi più probabile, secondo Radicini, è che si trovi un’intesa a metà strada, con nuovi contatti previsti nei prossimi giorni per colmare il gap.

Intanto, si attende solo l’annuncio ufficiale per gli arrivi di Augello e Palumbo, già definiti. Sul fronte uscite, si registra il forte interesse del Bari per Francesco Di Mariano, con contatti intensificati nelle ultime ore. I pugliesi – si legge su Giornale di Sicilia – monitorano anche il difensore greco Dimitrios Nikolaou, seguito in precedenza anche da AEK Atene e Olympiacos, ma ora più vicino ai «galletti», pronti a mettere sul piatto un biennale.

Situazione da seguire anche per Roberto Insigne: l’esterno è nel mirino di Avellino e Pescara. In attesa di sviluppi, il giocatore prosegue ad allenarsi in città, e proprio in queste ore ha postato sui social una foto in compagnia di Brunori.

Capitolo giovani: Giuseppe Corona è seguito con attenzione da Reggiana e Juve Stabia, mentre Stredair Appuah prolungherà la sua avventura in Francia. L’esterno offensivo resterà al Valenciennes, in terza divisione, dopo una prima metà di stagione in cui ha collezionato 13 presenze e 3 reti.