Escl. Pres. Avellino: «Insigne? Mi piacerebbe averlo con noi. Su Pafundi…»

«Insigne? So che il mio direttore sportivo ci sta lavorando. C’è sicuramente qualche pensiero da parte nostra nei suoi confronti. Parliamo di un giocatore di qualità che mi piacerebbe vedere con la maglia dell’Avellino. Penso possa fare bene da noi. L’aver indossato questa maglia in passato potrebbe essere un elemento in più, tanto per noi quanto per lui. Vediamo cosa succederà, il mercato è solo all’inizio».

Queste le riflessioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, in merito a un possibile interesse degli irpini per Roberto Insigne del Palermo.

Proverete a fare concorrenza al Palermo per il giovane Pafundi?

«È un nome che è circolato e può rappresentare un obiettivo per noi».

Che campionato attende il suo Avellino?

«L’obiettivo è quello di disputare una stagione all’insegna della tranquillità, calandoci in questa nuova categoria. Non dobbiamo essere deboli ma disputare un campionato di tutto rispetto, considerata l’importanza della piazza che rappresentiamo. Poi è chiaro che non mettiamo limiti alla provvidenza. Vogliamo allestire una rosa competitiva per provare a farci trovare pronti se dovesse esserci la possibilità anche di andare oltre i nostri obiettivi iniziali. Noi vogliamo certamente fare brutta figura».